Cada uno a lo suyo

15:36 H La baraja escondida

"¿Por qué necesitaba Maica a Óscar cerca?", le pregunta Ruvens a Juan después de decirle a Juan que en un momento dado el objetivo de Maica era separar a Óscar de Ruvens. "Para avanzar en el programa" termina diciendo Juan a la tercera vez que Ruvens le repite la pregunta. "Si, pero ¿cómo?", sigue Ruvens. Y él mismo contesta: "sin que la persona que más le conoce, le dejara en bragas. Sabe que Óscar, si está conmigo, como es un bocazas, puede decir cosas de ella que la gente va a decir: si lo dice su mejor amigo igual es verdad. Entonces ella necesitaba que Óscar estuviera de su lado para que fuera su súbdito. Óscar ha sido siempre azul pero sus amigas íntimas eran Maica y Daniela", explica Ruvens. "Pero era un día sí, otro no", Juan no lo ve así. Óscar interviene para explicar que sus amigas eran Maica y Daniela, pero el resto de amigas de ellas (Lucía, Vanessa, Javi...) a él no le caían bien. Juan lo que no entiende es que si Maica era su amiga por qué no hablaba con ella las cosas en lugar de decirlas haciendo daño, le dice a Óscar.

Pero de nuevo es Ruvens quien sigue dando la lectura y le pone un símil a Juan. Le dice que Maica no es que no tuviera estrategia, "sí la tenía, lo que pasa es que su estrategia era decir que no tenía estratega. Por eso cuando alguien desvelaba alguna de sus cartas reaccionaba así. Su estrategia era decir que ella no tenía cartas y resulta que tenía una baraja entera escondida. Por eso si alguien le decía te he visto un as de copas, se ponía así".