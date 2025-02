Victoria Federica no deja de sumar proyectos como influencer. La hija de la infanta Elena y sobrina del rey Felipe VI, además de convertirse en la imagen de la feria taurina de San Isidro 2025, también es la nueva cara visible de la campaña de mujer de una popular marca de ropa juvenil, Nude Project , y ha sido la última invitada de su podcast , ligándose una vez más a esta firma.

La firma, fundada en 2018 y capitaneada por Bruno Casanovas y Álex Benlloch , se ha posicionado como una de las más pioneras de la moda urbana española, y muchos influencers recurren a ella. Aunque los fundadores no solo se dedican a crear y vender prendas. También tienen un podcast, Nude Project Podcast , y suelen entrevistar a rostros conocidos para hablar, entre otras cosas, sobre su vida y la moda. Algunos como Duki , el fundador de Glovo, Tomás Roncero, el director de Forbes, Becky G y Eladio Carrión , entre otros. Ahora ha llegado el turno de la nieta del emérito Juan Carlos I. "Soy una tía súper normal. Ojalá la gente me conociese como de verdad soy ", ha apuntado.

La creadora de contenido se ha sincerado sobre algunos aspectos de su vida de los que hasta ahora no había hablado, desde sus referentes en la moda hasta su relación con su padre, Jaime de Marichalar, y sus relaciones amorosas, aseverando que " en mi vida he tenido tres novio s".

Durante la conversación, Victoria Federica también ha revelado que lleva dos años sin beber alcohol , salvo alguna cerveza esporádica. " Llevo sin beber una copa, como tal, desde hace dos años . Ya no bebo", ha aclarado, asegurando que antes fumaba, un hábito que ya ha dejado.

Asimismo, se ha abierto en canal sobre su hermano Froilán, subrayando que "no es como dicen": "No es nada liante, es una persona súper normal, es un tío 10. Leéis cosas que no son verdad. Si le conocierais lo sabríais".