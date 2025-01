Anita tiene muchas dudas sobre cómo va a comportarse Montoya en ‘La isla de las tentaciones’ y tiene la sensación de que no va a respetarla. “ Creo que va a caer ”, le confesó a Jesús durante una charla en la piscina.

Antes de viajar a República Dominicana, Anita estaba convencida de que su novio la amaba, pero ahora está descubriendo una cara de él que no conocía. La sorprendió mucho que le pusiera el collar a Gabriela para tener su primera cita con ella porque en teoría a él “no le gustan nada las tías operadas y esta tiene operado hasta el pelo”.

Anita ha tenido afinidad con varios solteros, pero en la villa parece vox pópuli que su favorito es Manuel. Cuando Jesús le preguntó sobre ello, respondió: “Me llevo muy bien con todos. Me hacéis gracia, me hacéis reír. Me parece muy buen tío Manuel y también Torres y tú”.