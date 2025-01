Tras el malentendido que tuvieron Marieta y Ana Herminia después de la gala de 'GH DÚO: Límite 48 horas' el pasado martes, la mujer de Ángel Cristo se abrió como nunca ante la joven concursante, asegurando que no puede más y que hay temas de su marido que le trastocan por completo. Ángel Cristo ha reaccionado posteriormente en plató y ha mantenido una tensa conversación con la madre de Marieta , que también se encontraba en plató.

"No sirvo para estar metida en una cosa de estas" , comenzaba diciendo Ana Herminia, para añadir que ya tiene ella demasiados problemas como para tener otros. Marieta era clara y concisa: "Pero, cuando tú estás sufriendo por alguien, ¿no cortas el grifo?" . Herminia señalaba entonces que ya le había pedido que parara: "¿Por qué crees que estoy yo aquí?".

La novia de Suso, Marieta, continuaba siendo muy crítica con Ana Herminia y su situación con su pareja. Hay que recordar que Ángel Cristo ha hecho varios '¡De viernes!' ya contando su propia verdad sobre toda la guerra familiar que mantiene con Bárbara Rey y viceversa: la vedette no se ha quedado atrás y también ha contado la suya propia. "Alardeas de parar algo de fuera, pero todas las semanas haces 'clin'. Si dices que estás sufriendo y luego nunca lo paras..." , subrayaba Marieta.

"Lo critico. Y es mi familia y mi situación. Soy la primera que quiero que se pare esto ya. Porque yo no puedo más. Es muy jodido porque, él lo que quiere y lo que ha defendido siempre, es defender su verdad ", contaba Ana Herminia. "Pero, ¿a qué precio? Hay veces que pienso, mira, prefiero vivir tranquilo...", decía, por su parte, Marieta, también matizando que todo el tema de la televisión "le gusta a todo el mundo" y que por esa parte lo entiende.

Ana Herminia recordaba la entrevista que hizo sobre todo este tema de Ángel Cristo y su madre y confesaba haberla hecho con la finalidad de que "parara todo. Y me arrepentiré toda mi vida de haberlo hecho. Porque no sirvió de nada. Y soy yo la mala de la película...". Además, echaba balones fuera: "Cuando no depende de ti...".