Este domingo ha tenido lugar durante la gala de 'GH DÚO' la salvación de uno de los nominados. Hay que recodar que Álex Ghita, Miguel Frigenti, Manu Cortés, Maica y Sergio llegaban al programa en calidad de nominados. Pues bien, hay uno que ya no forma parte de esa lista. Se trata de Sergio, aunque el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' no sabe que ya no forma parte de la lista de nominados... por un problema de idioma.