Vanessa no entendía para nada el comentario sobre ella en Guadalix y mostraba su enfado al respecto: "Le invito a ponerse en mi mochila y vivir lo que he vivido. Me he criado en un centro de menores y he tenido un montón de cosas en mi vida que no se las deseo a nadie. No pretendo dar lástima ni nada". Además, recalcaba que está en televisión de la misma manera que él: "Habla por hablar, gratuitamente. Yo soy natural, este señor no lo es".