Inédito | La antigua Andrea quiere salir a la luz: "Yo era muy feliz con mis fiestas"

"Tu novio no pega contigo ni con cola. Necesitas caña. Estás en la zona de confort", comentó Manuel a Andrea mientras estaban en el jacuzzi. Ella no lo negó: "He dejado de salir tanto. Yo era una cabra loca. Yo era muy feliz con mis fiestas. Me gustaría tener una persona al lado que también le guste salir", reconoció Andrea. Para Manuel, "hay una parte tuya que te pide a la antigua Andrea", concluyó.