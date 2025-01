Miguel Frigenti se ha cansado de las "caras de asco" de Jeimy

Todo ello ha provocado una discusión que ha afectado a varios concursantes

José María descubre las críticas de sus compañeros a sus espaldas ante su complicidad con María: "Tengo muy claro lo que hay"

La casa de 'GH DÚO' está dividida definitivamente en dos grupos. Uno de los grandes conflictos entre los dos bandos se gestó por una simple mirada. Eso sí, una mirada "de asco" que ha marcado un antes y un después en Guadalix de la Sierra.

Durante una conversación con Óscar, Frigenti le comentaba el detalle que había percibido por parte de Jeimy: "Cuando he hecho la imitación de Vanessa, me ha puesto una cara de asco que me he quedado flipando". Más tarde, con Maica y Álex Ghita, el colaborador lo comentaba de nuevo y todos coincidían: "Tiene miradas muy chungas". Óscar se sumaba a la opinión de Frigenti y añadía además que "actúa con mala leche" y "habla mal".

Tras esta conversación, llegó la bronca monumental. Una bronca que todos los concursantes han podido ver en pleno directo durante la gala de este jueves.

Así fue el enfrentamiento

El desencadenante fue una discusión entre la propia Jeimy y Romina por la prueba semanal. "Tenía razón Romina, lo que no se puede tener aquí es esas caras de asco. Ya no voy a aguantar ni una cara de asco más", señalaba Frigenti. Y, sin pensárselo dos veces, se iba directo a la pareja de concurso de José María Almoguera para decirle todo lo que pensaba.

"Ayer te pillé. Cuando hice una imitación te miré y me estabas poniendo una carita de asco... Córtate con las caritas, que luego bendecimos todos la mesa. A mí no me miras con cara de asco", le decía nada más encontrarla. "¡Yo miro como me da la gana! Aquí todos habláis como os da la gana. Yo, Jeimy, puedo hacer lo que me dé la gana. Me estáis tocando la moral", le respondía ella.

Tras este primer intercambio de impresiones, todo estallaba por los aires. Ambos han protagonizado una fuerte discusión en la que los gritos han sido los protagonistas. "¡Rídiculo!", le decía Jeimy a Frigenti, que no dudaba en darle respuesta: "¡Ridícula tú, maleducada!".

Frigenti, a José María: "Tú no te metas"

Durante la discusión, José María decidía intervenir para defender a su compañera de concurso, pero Frigenti le cortaba al instante: "Tú no te metas, que ella se sabe defender sola. Estoy de que te metas en todas las discusiones hasta aquí. Que no eres el Súper ni el padre del grupo".