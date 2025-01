Álex Ghita fue pretendiente en el programa 'Mujeres y hombres y viceversa'

El primer enemigo de Álex Ghita: "Te voy a decir que no te fíes tanto de él"

Ion Aramendi tiene que intervenir en el duro enfrentamiento de Elena Rodríguez y Álex Ghita: "No queremos esto aquí"

A Álex Ghita se le acumulan las polémicas y así lo veíamos este domingo, cuando el ex de Adara Molinero protagonizaba un cara a cara de lo más tenso con Elena Rodríguez en el plató de ‘GH DÚO’. Un rifirrafe que obligó a Ion Aramendi a intervenir.

Entre otras cosas, la madre de la reina del ‘madre mía’ llamó “sucio” al que fue su yerno y le pidió encarecidamente que dejara de hablar de su hija. Una escena de alto voltaje que nos recuerda a que este no es el primer conflicto del entrenador personal.

Hace años, en 2013, participó en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y se ganó la enemistad de uno de los colaboradores del programa de Telecinco, que no dudó en cantarle las cuarenta delante de Emma García y todo el público. ¡Lo recordamos!

El primer enfrentamiento de Álex Ghita en Telecinco

El exnovio de Adara Molinero se colocó en el punto de mira nada más aterrizar en el programa del amor en el año 2013. Fue alabado por muchos y, también, recibió muchas críticas por su característica personalidad.

Las más fuertes salían de la boca de Pol Gutiérrez, uno de los ganchos del ‘dating show’ de Emma García, que no terminaba de creerse a Álex Ghita: “Te voy a decir que no te fíes tanto de él. Me parece que tiene algo oscuro detrás de él”, declaró el tertuliano, para advertir de Andrea Ferrari, la tronista que reinaba en el espacio de la cadena amiga.

“Solo veo que se mete con los compañeros y que saca trapos sucios. Yo lo veo un poco Judas y ese es el miedo que me da”, apuntó el colaborador. Pero eso no fue todo. Además de asegurara que no terminaba de verlo una persona limpia, le dedicó algunos calificativos de lo más sonoros.

“El beso que os habéis dado me ha parecido un poco lamentable. Me ha dado un poco de vergüenza ajena. Para mí, es un personaje un tanto friki”, declaró Pol Gutiérrez, arremetiendo duramente contra el ex de Adara Molinero.