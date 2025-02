"Me lo imaginaba realmente. Al final en positivo yo no creo que tenga tanta gente fanática, por así decirlo. Así es el juego, he llegado más lejos de lo que jamás hubiera esperado, he conocido gente maravillosa y con eso me quedo. Estoy encantado de haber estado aquí, de haber demostrado quién soy, mis valores", reaccionaba el hijo de Carmen Borrego al escuchar su nombre.