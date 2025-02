Óscar Landa decidió aceptar la defensa de Miguel Frigenti, a pesar de la oposición de su familia y amigos, mostrándose responsable de su propio destino

María Sánchez consideró abandonar el programa tras la salida de José María, pero finalmente decidió quedarse más preocupada por su relación laboral que por sus compañeros Marieta Díaz y Sergio Aguilera

Sigue en directo en Mitele todo lo que sucede en la casa de Guadalix durante las 24 horas

Salieron José María Almoguera y Romina Malaspina. El porcentaje de votos de uno de ellos era tan solo un punto inferior al siguiente más votado, por lo que podemos decir que se marchó por los pelos. También que hay un claro cuarto finalista, bastante despegado de los tres que tienen más de un 20 por ciento de los votos. Casi estaba más claro quiénes saldrían de la casa anoche que quiénes se quedarían aunque estaba previsto que lo hicieran Miguel Frigenti y María Sánchez para ser los jefes de campaña de cada grupo. La salida de José María hizo que María quisiera irse con su amado dejando en la estacada a Marieta Díaz y Sergio Aguilera.

Dado que las salidas estaban cantadas, el interés se desplazó a los conflictos que tuvo Frigenti con José María y, sobre todo, con Óscar a cuenta, en este caso, de la campaña feroz de los familiares de este porque ambos se separasen. Decía algo más tarde Óscar que nunca ha vivido nada igual. Y es que es insólito que la hermana del concursante y el amigo que conoció en el reality anterior le traten como a un niño de primaria cuando está ya en la cuarta plata de la vida. Es una persona adulta que elige con quién se relaciona, sin que familia o amigos quieran condicionarle y censurar su libre elección.

Lo de María Sánchez fue una duda razonable porque no deja de ser cómico que ella entrase y José María Almoguera saliera. Su fallo fue no contemplar la posibilidad de que eso sucediera, a diferencia de la previsión de él, que dijo estar seguro de su expulsión. Me parece normal que tuviera el arranque de decir que se iba con él. Lo discutible de la situación es que preguntase al ‘súper’ si tendría consecuencias para ella de parte del programa si no se quedaba. Quiere esto decir que le preocupaba su relación laboral, pero no dejar sin defensa a sus dos compañeros. Siendo claro digo que Marieta y Sergio se la bufaban.

María no tenía ganas de quedarse y a Miguel le vinieron las ganas de ir al baño con urgencia. Tanto es así que lo dijo un par de veces en directo. No sé si dejó en mal lugar al catering porque cargó en la cena todas las culpas de su necesidad de visitar el retrete. En su descargo, nunca mejor dicho, se puede decir que en varias galas hemos escuchado a Marieta insistir en su necesidad de hacer pis. Alguna vez durante horas, lo cual dice mucho a favor de la vejiga de esta concursante. Lo de Miguel creo que era a mayores, no solo cuestión de vejiga. Y contenerse en su caso es algo más complicado.

La decisión de Óscar Landa

Una vez resueltas las dudas y con ambos defensores de campaña asegurados era turno de que Óscar Landa decidiera si aceptaba la defensa de Miguel Frigenti. En un principio pensaría que era porque dijo el domingo y repitió anoche que su ganadora es Maica Benedicto. Pero la cosa iba mucho más allá. A partir de ese momento le pusieron a Óscar imágenes de lo dicho por su hermana y su amigo mientras él estaba partiéndose la caja con Frigenti en sesiones de mañana, tarde y noche, encerrado en esa casa. En algunos casos discutiendo con el propio Miguel. Obviamente, ya sabía que en su familia no eran muy partidarios de sus amistades en la casa. Ahora tenía la evidencia de que lo querían separar de la persona que más le ha querido, con quien más tiempo ha pasado y ha estado riéndose todo el rato en estos casi dos meses.

No tenía Óscar toda la información porque cuando su madre le dijo que hiciera su concurso solo se estaba refiriendo a Miguel y también a Maica. Pero vamos a dejar ese apartado para otro momento. El caso es que las imágenes en las que Óscar escuchó la postura de su hermana y de Ruvens tuvieron la correspondiente respuesta de Miguel. Es muy cínico pretender entrar desde plató para que tuviera las dos versiones cuando la suya fue primero y Miguel se limitó a dar su versión después. ¿Cuántas veces quería dar la suya el presunto amigo que no le cogió o le colgó el teléfono estas navidades? El mismo que le aconsejó no participar en GH Dúo para no quemar su imagen y así poder participar los dos juntos en otro programa. Y el que le pidió que no le mencionase ni hablase de él dentro de la casa.

Tras conocer con más profundidad ambas versiones debía Óscar decidir si admitía la defensa de Frigenti. Era una situación comprometida porque suponía hacer caso a su familia o a su instinto. Decidió que sí lo aceptaba y con ello demostró que solo uno mismo debe ser responsable de su propio destino. ¿Qué diablos hace la hermana diciéndole con quien se debe relacionar? Si como mejor funciona Óscar es solo, ¿por qué no se lo dijeron en la edición anterior? Hubiera sido buen consejo entonces porque Ruvens acabó con sus aspiraciones de ganar el concurso. Ahora va por idéntico camino. Cuando Romina iba a abandonar la casa le pidió Óscar que le dijera a su hermana y su amigo que si se había equivocado lo sentía. En todo caso, todos tenemos derecho a que nos dejen equivocarnos en paz.

Dos salidas esperadas

Ya dije antes que eran previsibles las salidas de José María Almoguera y Romina Malaspina. El primero se fue con sus valores razonablemente pronto porque es de la familia Campos y su madre tenía que hacer el numerito de deshojar la margarita para decidir si entraba en plató para despedirse de él. Romina salió casi acabado el programa e imagino que se despedirá de la casa este domingo. Las dos salidas equilibran la balanza con dos finalistas de cada grupo. Como llevo semanas diciendo en la votación en positivo para ganar no es aplicable lo de la división del voto. Es más, ahora estoy convencido de que el duelo que acecha será entre Maica y Óscar.

Si María Sánchez no hubiera querido quedarse al final hubieran podido recurrir a otro de los exconcursantes que subieron a la casa para hacer el pase del doble modelo preparado por el programa para cada candidato a la final. Además de María y Miguel llevaron el vestuario de otros finalistas Dani Santos, Vanessa Bouza, Jeimy Báez y Alex Ghita. Hubiera estado bien que fuera este último el defensor de campaña de los famosos. Por cierto, anoche aprovechó el momento para disculparse por haber usado un lenguaje duro en ocasiones. Comienza el lavado de imagen que no interesa a nadie.

Antes del tenso momento ya relatado que vivieron Óscar y Miguel hubo otros dos encontronazos. Uno entre el propio José María y el propio Miguel después de ver imágenes en plató discutiendo este con la madre de aquel. Dice José María que Miguel es mala persona. Y se quedaron tan tranquilos él y sus valores. El otro lamentable espectáculo fue la segunda parte del enfrentamiento entre Vanessa y Maica. Tengo pesadillas en las que Vanessa aparece en la suite de la casa de Guadalix de la Sierra semanas después de acabada la edición y sigue hablando de si Maica finge las caídas o que le ha pillado el móvil a Javier y había puesto fueguitos a varios pibones en Instagram. Vanessa es incansable y amenazó anoche con deleitarnos (es ironía) con una canción dedicada a Óscar, otrora “el Judas Iscariote” de la anterior edición. Me temo que Vanessa es la pesadilla de esta.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos antes de las doble expulsión de anoche estaban así: 30 %, 27 %, 23 %, 10 %, 9 % y 1 %. Muy apretados los dos porcentajes mayores con el tercero bien apretado igualmente. Esto plantea dos dudas. La primera y más importante es quién está en cabeza para ganar. La otra es quién tiene el 10 y, por tanto, está completamente descolgado de la final. Está claro que el cuarto clasificado o saldrá el martes al comienzo de la final o incluso podría hacerlo durante el debate del domingo.