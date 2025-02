"Súper, ¿si me voy con José pasa algo?", preguntaba. Y, tras su respuesta, tomaba una decisión: " Me voy con José. A mí lo de jefa de campaña me ha desmotivado. Yo no me esperaba que José se iba a ir". María y José abandonaban entonces juntos la sala para poner rumbo a plató.

"Ante todo, pedirte disculpas porque yo no me esperaba para nada que se fuera José. Me he puesto muy nerviosa, me he quedado en 'shock' y lo que quería era irme con él. Pero también estaba fallando a mi palabra al programa y a ellos también los dejaba tirado. Queda muy poco, dile a José que me espere", comunicaba ya sentada en el salón de la casa junto a los finalistas.