"Creo que todos estamos de acuerdo en que Maica es una persona especial, única en su manera de ser y con una luz que la hace destacar. Tiene esas peculiaridades que no solo la hacen diferente, sino que también la convierten en alguien imprescindible en este concurso", aseguraba Álex en sus redes sociales mostrándole apoyo desde fuera a la murciana.

El pasado jueves, Álex Ghita cargó contra algunos de sus compañeros de 'GH DÚO'. El entrenador personal no dudó en responder a Adara y a su madre, pero tampoco le tembló el pulso al criticar el concurso de Marieta, que fue tildada por él mismo de 'Tamagotchi': "Solo come y duerme", explicaba la ex pareja de Adara en plató la pasada semana.