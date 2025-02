22:43 H Porcentajes

Ion Aramendi vuelve a conectar con la casa y Álex asegura que "Maica tiene una vara de medir para cada persona" porque con él es más estricto con la limpieza que con los demás. Maica comenta que "no va a entrar en su juego de venirse arriba en los directos", y decide pasar del tema. Romina pregunta al presentador si les puede enseñar los porcentajes de la expulsión, y la cosa está así:

Álex, tras ver los porcentajes: "Tengo claro que el 70% soy yo. He adivinado todas las expulsiones hasta el momento y se que ahora me toca a mi. Creo que también me han castigado por no permanecer a uno de los dos bandos". El presentador pregunta a la casa si ha sido así, y José María comenta que "él ha tenido las puertas abiertas de los dos bandos, pero él no ha hecho las cosas bien con ninguno".