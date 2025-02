Alba, de Álvaro: “Ya es que no me da ni pena, y más después de lo que he visto”

Alba se confiesa con Borja: “Si fuera por mí estaría todo el día comiéndote la boca”

Alba y Borja se dejan llevar como nunca y protagonizan un sensual y fogoso momento en la cama: "Necesito desfogar"

Tras haber visto las últimas imágenes de Álvaro en la hoguera, Alba, ya en Villa Playa, dejaba claro a Borja que no siente ninguna pena por su novio y le explica que su conexión con él es real.

“Ya es que no me da ni pena, y más después de lo que he visto. Esta tarde me daba pena, ahora ya no me da nada. Pero si de algo estoy segura es de que yo no dudo en si quiero o no… Yo estoy súper bien contigo”, le decía ella.

“Es súper raro también un poco lo que siento por ti, porque siento que no es solo físico. Pero que no dudes de que a mí me gustas porque si fuera por mí estaría todo el día comiéndote la boca”, admitía Alba.