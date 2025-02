Él ha dejado entonces la pelota sobre su tejado y ella no ha dudado al decidir: "A mí me parece bien". Momentos después, Borja le ha hecho una inesperada confesión: "Necesito desfogar". Pero Alba ha decidido no sobrepasar más límites: "Tienes que levantar las piernas para que te llegue la sangre al cerebro". Él se lo ha tomado a broma: "Sí, porque se queda estancada en un sitio en concreto".

Y, aunque han pasado la noche muy juntos, la novia de Álvaro se ha mantenido y no ha ido más allá de los besos y los acercamientos. "Me cuesta sentir empatía por mi pareja ahora mismo después de lo que he visto. De Borja me atrae en general él entero, he caído en la tentación porque he tenido ganas de hacerlo, para qué me lo iba a aguantar".