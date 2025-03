Alba de 'LIDLT' reacciona a su hoguera final: "No ha sido nada fácil revivirla"

Después de la emisión tan emocionante e intensa de la hoguera de Bayan y Eros, y de Álvaro y Alba con la que cerraban su paso por ‘La isla de las tentaciones’, Alba no ha podido evitar emocionarse y escribir en sus redes sociales un mensaje muy especial sobre su experiencia.

“No ha sido nada fácil revivir la experiencia y me ha costado mucho aceptar todo lo que ha pasado. A día de hoy, puedo decir que, aunque al principio no lo parezca, siempre se saca algo bueno”, aseguraba. Además, añadía: “Lo importante es aprender de los errores, mejorar como persona y siempre valorar a las personas que nos rodean”.