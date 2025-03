La pareja ha intentado resolver todas las dudas que se han generado durante el programa

Además, Álvaro ha descubierto que Alba había dormido dos noches con Borja

El cara a cara definitivo entre Álvaro y Borja que termina entre lágrimas: "¿De verdad no te duele hacerme esto?"

Después de haber vivido la experiencia de 'La isla de las tentaciones', Álvaro y Alba se han reencontrado en la hoguera final, como también lo hacían Eros y Bayan. Él lo ha hecho tras haber caído en la tentación con Érika y haber sobrepasado todos los límites. Por su parte, ella se ha dejado llevar y se ha besado con Borja, el amigo de su novio. Ahora se han visto cara a cara para valorar todo lo que han vivido y tomar la decisión más importante.

Alba ha sido la primera en llegar a la hoguera y expresarle a Sandra Barneda cómo se encontraba: "Tengo ganas de verle. Lo único que necesito es que me dé todas las explicaciones de las que tengo dudas. Tengo ganas de poder entender algo y de saber exactamente qué es lo que siento".

Y, tras estas primeras palabras con la presentadora, Álvaro ha llegado a la hoguera para reencontrarse con ella. Una vez han estado frente a frente, él ha sido el encargado de romper el hielo: "Te prometí que te iba a dar un abrazo pasara lo que pasara y yo quiero darte un abrazo". Pero, Alba se ha negado: "No, siéntate".

Las dudas de Alba sobre el inicio de la relación

Había llegado el momento de encontrar respuestas, y Alba no ha perdido el tiempo en preguntar todas sus dudas, empezando por las que le surgieron tras ver a Álvaro en un vídeo hablando de dos supuestas infidelidades al inicio de su relación: "La primera o la segunda noche de conocerte, no de salir contigo, me di dos besos con una chica, no más", le ha explicado.

"¿Y tú? Con mi amigo. Me dijiste que no me fallarías en la vida y menos con mi amigo", le ha reprochado él dejando la pelota sobre su tejado. "Me he liado con él porque me ha salido de mi santísimo c*** porque tú desde la segunda hoguera estabas diciendo que te ibas a vivir con esa chica, preguntándole si traga o escupe", se ha justificado ella.

Acto seguido, Sandra la he dado la bienvenida a Álvaro y le ha preguntado cómo se encontraba y qué había sentido al ver de nuevo a Alba: "Mucho amor. Rabia, necesito respuestas, pero tengo mucho amor hacia ella. La veo preciosa, yo la amo".

Álvaro y Alba ven imágenes juntos

Tras estas primeras impresiones, la presentadora les ha anunciado que llegaba el momento de ver juntos las imágenes de su paso por el programa. En primer lugar, la tablet ha reproducido todas las escenas de Álvaro con Érika y esto ha provocado que la tensión estallara entre ellos.

"Me dejé llevar porque me sentía cómodo con ella, físicamente es preciosa y personalmente lo que iba conociendo de ella, es atenta, me da cariño... Me dejé llevar, para mí fue un error, estoy arrepentido porque creo que no se lo merece. Si volviera para atrás, no lo haría", ha asegurado Álvaro.

Álvaro, al ver a Alba durmiendo con Borja: "Tengo el corazón roto"

Y, tras las imágenes de él con la tentadora, han llegado las de ella con Borja. Álvaro ha descubierto momentos que no había visto aún y se ha llevado una decepción enorme al descubrir que han dormido juntos: "Tengo el corazón roto. Muy roto".

Pero, a diferencia de Álvaro, que ha repetido en varias ocasiones el arrepentimiento que siente, Alba se ha mantenido bastante firme: "La primera vez que me besé con él en el jacuzzi sí que me arrepentí de hacerlo, porque pienso que podría haberlo aguantado. Pero es verdad que luego hemos estado igual y de eso no me he arrepentido. Me sabe mal porque a mí no me gusta que vea esto y lo esté pasando mal, pero después de todo lo que yo había visto de él...".

Alba reconoce lo que siente por Borja

Y es que, Alba tiene claro lo que siente por Borja y no ha dudado en reconocerlo delante de Álvaro: "Hay mucha atracción física, es evidente. Y siento que conectamos, me hace sentir bien, estoy cómoda, puedo hablar de todo con él. Nos gusta estar juntos, no es solo físico. Conectamos emocionalmente".

Y, tras estas palabras de Alba que herían una vez más a Álvaro, ha llegado el momento de la verdad. Sandra Barneda les ha pedido que se miraran a los ojos y se dijeran todo lo que sentían.

"Has sido mi vida entera. Has sido la que me ha sacado del pozo, no lo voy a olvidar en la vida. Lo siento en el alma", ha comenzado Álvaro hasta que ha sido interrumpido por una Alba que no daba su brazo a torcer. "Me he bloqueado mentalmente. No me lo esperaba, yo te juro que pensaba que ibas a venir aquí y te ibas a portar como un señor", le ha asegurado ella.

"Quiero que sepas que desde que entré aquí, te he puesto en un pedestal. Nunca he hablado mal de ti, siempre he dicho que te has comportado súper bien conmigo, y yo pensaba que íbamos a salir de aquí casándonos", ha añadido Alba.

La decisión final

Finalmente, tras un vaivén de emociones y reproches, Sandra Barneda ha anunciado que llegaba el momento más decisivo de su hoguera final. Los dos han caído en la tentación y ahora tienen que responder a la gran pregunta que marcará su futuro como pareja: ¿Querrán abandonar 'La isla de las tentaciones' juntos, solos o con un nuevo amor?

Álvaro ha sido el primero en comunicar su decisión: "Estoy decepcionado conmigo y con Alba, pero mi corazón está lleno de amor por ella. Mi padre me enseñó a luchar, yo a quien amo es a ella, es con quien quiero estar, me quiero ir con Alba. Para mí es el amor de mi vida, tengo proyectos de futuro con ella".