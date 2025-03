'Supervivientes 2025' ha arrancado con los míticos saltos desde el helicóptero

Álvaro Muñoz Escassi, Ángela Ponce y Rosario Matew han sido los primeros en hacerlo

'Supervivientes 2025' ya ha arrancado. Los concursantes han llegado a Honduras y han inaugurado su paso por el programa con el mítico salto desde el helicóptero. Los primeros en hacerlo han sido Álvaro Muñoz Escassi, Ángela Ponce y Rosario Matew.

16 años después, Álvaro ha vuelto a los Cayos Cochinos y no ha dudado en mostrar su entusiasmo segundos antes de lanzarse al mar, e incluso ha pedido que elevaran el helicóptero lo máximo posible: "Estoy deseando saltar. Le he dicho al capitán que lo suba todo lo que pueda". Instantes antes de hacerlo, el colaborador ha desvelado qué se le estaba pasando por la cabeza: "Pienso en mis hijos y en mi chica, Sheila".

Una vez había saltado, le ha llegado el turno a Ángela Ponce, que ha asegurado estar "cagada". Eso sí, pronto Jorge Javier se ha dado cuenta de algo: Rosario estaba aún más asustada: "Creo que está bastante peor, tiene una cara de miedo la pobre...", ha apuntado el presentador. "No puedo, lo estoy pasando fatal, no es broma, no me quiero tirar", ha asegurado la influencer.

Después de que Ángela le calmara un poco y le hiciera reír, la miss se ha dispuesto a saltar muy convencida y protagonizando un buen salto. "Quiero dedicárselo a toda la gente que está viviendo la vida con miedo, a quien tiene miedo a salir de una relación, a ser quienes son, a amar", ha asegurado antes de lanzarse.

Rosario Matew: "No me quiero tirar"

Y, una vez Ángela se había lanzado a las aguas de Honduras, le ha llegado el turno a Rosario: "Estoy fatal, pero mamá, no te preocupes, lo estoy pasando genial, voy a por todas pero tengo mucho miedo", ha insistido la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

"Estamos regular, tenía miedo de que se me saliera una teta, pero lo he solucionado con un top muy apretado y ahora me da miedo caer de culo", ha confesado pidiendo que le bajaran el helicóptero "a ras del suelo".

"Estoy muy jodida, estoy fatal, pero no pasa nada. Ya estoy en el ajo. Pienso en mi madre, mi padre, mi hermana, en mi gato, Melocotón, también en Stiven, que no sé qué va a pasar, en todo. Os quiero, estoy muy bien. Me voy a esforzar por todos vosotros, mis seguidoras, que son las mejores, y en ti Jorge, que nadie te dedica el salto, te lo dedico yo", ha comentado con el presentador sin poder parar de temblar.