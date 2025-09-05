Logo de telecincotelecinco
Cómo votar para salvar a tu nominado favorito en 'Supervivientes: All Stars'

Supervivientes All Stars
¡Vota de manera gratuita en la app de Mediaset Infinity!telecinco.es

  • En 'Supervivientes: All Stars' puedes salvar, de manera gratuita, a tu concursante favorito

  • Los espectadores deciden, con sus votos en la app de Mediaset Infinity, quién continúa en el reality

La nueva edición de 'Supervivientes: All Stars' ya ha arrancado en Telecinco. La primera gala nos ha dejado a los primeros nominados de la edición, pero, ¿cómo puedes votar para salvar a tu nominado favorito? ¡Es muy sencillo, toma nota!

  • Votar es totalmente gratuito.
  • ¿Dónde votar?: En la app de Mediaset Infinity.
  • ¿Cómo votar?: Al entrar en la app, verás un botón flotante de color morado con la palabra 'VOTA'. Al hacer click sobre él, verás la lista oficial de nominados y podrás votar para SALVAR a tu concursante favorito.
'Vota' en Mediaset Infinity
'Vota' en Mediaset Infinitytelecinco.es
  • Y, además...: También puedes votar a través del módulo destacado de 'Supervivientes: All Stars' dentro de la propia app de Mediaset Infitniy
Vota en el módulo de 'SV: All Stars'
Vota en el módulo de 'SV: All Stars'telecinco.es
