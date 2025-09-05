En 'Supervivientes: All Stars' puedes salvar, de manera gratuita, a tu concursante favorito
Los espectadores deciden, con sus votos en la app de Mediaset Infinity, quién continúa en el reality
La nueva edición de 'Supervivientes: All Stars' ya ha arrancado en Telecinco. La primera gala nos ha dejado a los primeros nominados de la edición, pero, ¿cómo puedes votar para salvar a tu nominado favorito? ¡Es muy sencillo, toma nota!
- Votar es totalmente gratuito.
- ¿Dónde votar?: En la app de Mediaset Infinity.
- ¿Cómo votar?: Al entrar en la app, verás un botón flotante de color morado con la palabra 'VOTA'. Al hacer click sobre él, verás la lista oficial de nominados y podrás votar para SALVAR a tu concursante favorito.
- Y, además...: También puedes votar a través del módulo destacado de 'Supervivientes: All Stars' dentro de la propia app de Mediaset Infitniy