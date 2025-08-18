Supervivientes 18 AGO 2025 - 13:45h.

En la nueva edición, el reality se llenará de estrellas en una aventura más difícil de lo que imaginan

Laura Madrueño desvela detalles de la nueva edición de 'Supervivientes All Stars': "Habrá dos grandes playas"

Los mejores concursantes de otras ediciones vuelven a Honduras con ‘Supervivientes All Stars 2025’ y esta es la lista de los concursantes confirmados. Laura Madrueño nos adelanta que Honduras se llenará de vida y de segundas oportunidades en dos playas, Armonía y Caos, donde la aventura será más complicada... Pero ¿Quiénes la protagonizarán?

Jessica Bueno

Tras su paso por el reality en el año 2011, Jessica Bueno deja atrás las polémicas actuales con sus exparejas, Jota Peleteiro y Luitingo, para regresar al reality con un firme propósito: ‘’Me encuentro más fuerte que nunca, no le tengo miedo a nada y por eso me embarco en esta aventura de ‘Supervivientes All Stars’’.