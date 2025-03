El reencuentro entre Anita y Montoya tres meses después de su experiencia en 'LIDLT' no dejó a nadie indiferente. Fue una de las hogueras más intensas que se recuerdan, y tardaron poco en reprocharse las infidelidades vividas en República Dominicana.

Manuel se incorporaba al reencuentro y provocaba que ambos se pusiesen todavía más nerviosos. Gabriella también formó parte de esta charla , y confesaba que ahora es ella la que está empezando a conocer a Manuel González . Una noticia que dejó muy sorprendida a la pareja, que no llegó a un entendimiento y decidieron salir de nuevo por separado.

Manuel González era el primero de los dos confirmados de la noche . Después de ver el reencuentro del pasado lunes en 'LIDLT', queda claro que Montoya y él tienen más de un tema pendiente por cerrar. El ex participante de 'GH DÚO' consiguió que Anita cayese en la tentación con él a los pocos días de comenzar la aventura, y parece que Montoya aún no ha superado ese mal trago.

La historia no se quedaba ahí, pues Anita Williams fue la segunda concursante confirmada de la noche. Una noticia que el público y los colaboradores recibieron asombrados. "Me da pena por Montoya porque iba a sanarse, lo necesita y van a estar condenados a entenderse", decía Kiko Jiménez, mientras Marta Peñate afirmaba que cree que no habrá una amistad entre ellos: "Tienen mucho resquemor dentro".