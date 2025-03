Son muchos los nombres que han resaltado en esta temporada de 'La isla de las tentaciones'. Montoya ha acaparado a atención de miles de espectadores, pero no solo él y Anita han conseguido ganarse al público y los colaboradores, también lo han conseguido otros perfiles de la edición.

Sin embargo, la historia de Tadeo y Stheffany tampoco ha pasado desapercibida. Aunque fueron de los últimos en entrar a la villa, su recorrido ha sido muy comentado. Stheffanny no daba crédito con el comportamiento de su novio con Mayeli, y decidía dar un paso más con Simone. Sin embargo, ambos decidieron irse juntos, algo que sorprendió mucho a los seguidores del programa .

La conexión de Bayan con Torres desde los primeros días generó gran preocupación en Eros que, por su parte, no pudo avanzar con Erika todo lo que quizás le hubiese gustado . La entrada de Álvaro supuso que la sevillana se desmarcase y decidiese empezar a conocer al novio de Alba más a fondo y dejar a Eros a un lado.

"No sé cómo no se te cae la cara de vergüenza. He llorado mucho por ti", aseguraba Eros en la hoguera. Después de numerosos reproches por parte de los dos, llegaron así a la conclusión final de cómo querían marcharse.