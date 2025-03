Sandra Barneda hace llorar a Anita con sus palabras: "No había tenido la oportunidad de decirtelo"

“Quiero decirte que, Anita desde el corazón… las personas pueden equivocarse , pueden hacerlo mal, pero aquí, tengo una hoguera y yo no te quemo en ella, te salvo. Yo también me he equivocado. Sé que has sufrido mucho”. Tras esto, Anita ha sido incapaz de poder contener las lágrimas con las palabras de Sandra Barneda.

Anita explica qué fue lo que le pasó en ‘La isla de las tentaciones’: “Sandra, desgraciadamente a mi me han hecho mucho daño en la vida. Nunca he sido infiel, siempre he sido la que ha estado en el otro lado, siempre aguantando los cuernos. Lo que hice fue como un método de autodefensa, pensaba que Montoya me lo iba a hacer. Se me fue la pinza, no hay excusa ninguna. Ahora estoy en el punto en el que no me he olvidado de él, sigo enamorada".