Durante 'El Debate Final de Tentaciones' que se ha emitido en Telecinco este lunes, la tensión entre Alba y Gerard no ha podido ser más grande. Ambos han protagonizado un acalorado reencuentro lleno de reproches. Y no es para menos: los dos tenían muchas cosas que decirse y así nos lo hacían ver. La tensión ha llegado hasta tal punto que Sandra Barneda ha tenido que intervenir en pleno cara a cara.

"Te has follado a tres y me dijiste que eran dos. Me dijiste que eran dos tentadoras y ahora son tres", subrayaba Alba. Mientras tanto, Gerard le recriminaba que le gustaría llamarla "cerda" hasta siete veces, a ver qué ocurría, y la llamaba de nuevo, hasta en dos ocasiones, "sinvergüenza". En ese momento, Sandra Barneda, harta de escuchar todo lo que estaba escuchando, se veía obligada a intervenir.