La octava edición de ‘La isla de las Tentaciones’ está poniendo el broche de oro con el debate final, donde todos los concursantes están sacando a la luz los últimos momentos con los que eran sus parejas. La primera en entrar en plató es Alba, la cual confiesa cabizbaja haberse acostado con Gerard tras el reencuentro y asegura estar muy arrepentida de lo ocurrido.

Alba comienza en plató explicando su versión sobre lo ocurrido con Gerard: “Termina el reencuentro, me fui a casa destrozada. Él se fue a una discoteca, se besó con una chica en los baños, luego se acostó con Paloma, y al día siguiente nos juntamos, nos pedimos perdón, fuimos de fiesta, nos acostamos y dormimos juntos"

Además, Alba añade que "a la mañana siguiente, cuando estábamos desayunando... pensamos en volver juntos porque él decía que estábamos muy agusto juntos". Sin embargo, la concursante del reality asegura que "al día siguiente ya me dijo que no y hasta entonces ha sido así desde enero, desde que se grabó el reencuentro".

La entrada de Gerard a plató: el reencuentro lleno de reproches

Los dos protagonistas no han podido evitar que la tensión existente entre ellos estalle y protagonicen un reencuentro intenso y lleno de reproches. Después de que Alba desvele que Gerard y ella se acostaron tras el reencuentro y que incluso hablaron de darse una segunda oportunidad, él llega a plató dispuesto a poner las cartas sobre la mesa. En su entrada a plató ni siquiera se saluda con Alba.

El enfrentamiento llega cuando Alba afirma que no va a saludar a Gerard, y este no duda en explicar que su relación se ha basado en constantes faltas de respeto. Una vez más, Alba interrumpe para decir: “¿Y los cuernos? Me los pusiste cuando dijimos que no íbamos a hacer nada con nadie”.

Tras esto, Sandra Barneda le pide a Gerard que explique su versión de el encuentro que tuvo con Alba: “Después del reencuentro salí de fiesta, al día siguiente Paloma tuvo que dormir en mi habitación por ciertas cosas que pasaron y pasó lo que pasó porque yo estoy soltero”, detalla.

“Al día siguiente estuve con Alba en el apartamento hablando del daño que nos hemos hecho ella y yo. Cuando estuvimos en la cama me robó un beso, lo seguí y mantuvimos relaciones. Me vuelvo para Tomelloso después con mis padres y al día siguiente Alba me dijo que había mirado un lugar para ir a hacer terapia de pareja", detalla Gerard.

Sandra Barneda asegura que esta noche en el debate vamos a poder conocer las tres solteras con las que tuvo un acercamiento: “Que yo sepa no han sido tres, han sido dos” añade Gerard. La presentadora desvela que la primera soltera con la que Gerard tuvo un acercamiento fue con Erika, tentadora que hizo saltar las alarmas con Eros y más tarde con Álvaro.

El acercamiento de Gerard y Erika

Erika, que se encuentra en las gradas del plató decide contar cómo ocurrió el acercamiento con el que fue la pareja de Alba: “Después de la grabación del reencuentro, fui a una discoteca donde me encontré con Eros y al resto. Fuimos todos a mi cuarto para seguir la fiesta, y Eros llamó a Gerard y a sus amigos, fui al baño y me paró él preguntándome si podía pasar conmigo y le dije que no".