Alba, Sthefany y Álvaro hablan en su apartamento de 'Los vecinos de la casa de al lado' sobre Mayeli

Alba cree que Mayeli es mala persona y que Álvaro no se merece que le trate como lo ha hecho en los últimos meses

Álvaro está muy angustiado por su relación con Mayeli y cómo va a ser su convivencia en ‘Los vecinos de la casa de al lado’. Durante su primera noche en el vecindario, el concursante no deja de darle vueltas al tema y, por ello, pide consejo a Alba y Sthefany, sus compañeras de apartamento.

Alba, Sthefany y Álvaro estaban en la cama de su apartamento hablando sobre la relación del ex de Alba y Mayeli, a la que no dejaron de criticar. Alba fue de lo más contundente: “Álvaro, es mala persona, ¿no te has dado cuenta? Ha puesto a parir a tus amigas que somos nosotras, te ha hecho putadas muy heavys. Delante de toda España te pone a parir, pero por detrás ‘te quiero’. Intenta ir de buenecita con lágrimas, pero luego te machaca”, comenzó.

La ex de Gerard también señaló que hay gente que conoce de toda la vida a Mayeli y que también la critican y hablan mal de ella, y opina que “por algo será”. Además, recalcó que tanto ella como todos sus amigos creen que no le hace bien estar con ella: “¿No te estás dando cuenta de que es mala persona? Te lo digo de verdad, Álvaro, te quiero un montón, todas te queremos un montón y no creemos ni consideramos que te merezcas eso”.

Incluso su exnovia, Alba, estaba preocupada por él. “Incluso hasta Alba te quiere, como amigo, pero te quiere y se preocupa por ti”, le dijeron. Álvaro no se esperaba esto y respondió: “A mí no me ha dicho nunca que se preocupe por mí”.

Álvaro y Mayeli comenzaron una relación al terminar ‘La isla de las tentaciones 8’

Cuando se apagaron las cámaras de ‘La isla de las tentaciones 8’ fue cuando saltó la chispa entre Álvaro y Mayeli. Tanto, que empezaron una relación al volver a España e incluso se fueron a vivir juntos, como contaron en el reencuentro. Pero su amor era una montaña rusa y en uno de los debates finales del reality de parejas nos enteramos de que habían roto.