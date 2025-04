Gerard Arias, a Bayan: "Cuando Álvaro se ha pasado contigo, soy el primero que se lo he dicho"

La convivencia está pasando factura a la amistad que existe entre Gerard Arias y Bayan, que han protagonizado un enfrentamiento en uno de los pisitos de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, el reality show de Mitele PLUS en el que están participando.

Todo comenzó por una discusión durante la emisión de la gala de ‘Supervivientes’. El ex de Alba Rodríguez llamó “mala amiga” a la exnovia de Eros y ella se lo tomó como una traición, llegando a plantearse su relación con él.

“Yo no te considero mi amigo, porque un amigo no llama mala amiga a alguien a la mínima de cambio y cada vez que se enerva”, empezaba reprochando ella. “Yo no veo que haya hecho nada grave”, decía Gerard Arias para justificar su postura.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ le ha dicho a su compañera que en muchas ocasiones ha dado la cara por ella y le ha demostrado que estaba de su lado: “Cuando Esthefany se pasó contigo, fui el primero que le dije que se había pasado. Cuando Álvaro se ha pasado contigo, soy el primero que se lo he dicho”, decía él.

Unas palabras que no terminaban de convencer a Bayan, que no dudaba en acusar con rotundidad a su compañero: “A Álvaro lo cubres”, decía, cuestionando así la lealtad del que hasta hace unas horas consideraba su amigo.

Para el ex de Alba Rodríguez, los sentimientos por ella no han cambiado y lo ha dejado muy claro: “Yo te considero mi amiga y si mañana tengo que defenderte en plató, lo haré, pero quiero que sepas que las cosas no solo te molestan a ti”, decía.