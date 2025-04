Anita Williams, Montoya, Carmen Alcayde y Koldo son los cuatro nominados oficiales de la semana . Esta no es la primera vez que estos se enfrentan a una nominación, pero quizás sí a una de las más duras hasta el momento. Todos ellos han tenido gran peso en el concurso, y la realidad es que cualquier salida supondrá una perdida importante para el programa.

Koldo fue nominado de manera directa por Álex Andróver, que ganó la prueba de líder : "En este tiempo, se ha convertido casi en un padre padre mí y me duele muchísimo, pensando en el equipo, tener que nominar a Koldo ". Algo que Koldo pareció comprender: "Es lógico, ellos son mucho más jóvenes".

Pelayo, como líder del otro grupo, decidió nominar a Montoya. Una noticia que no pilló a nadie desprevenido, pues es evidente que no hay feeling entre ellos.

Otros como Anita y Carmen Alcayde fueron nominados por sus compañeros, y no fue menos doloroso. Esta última mostró su decepción con Makoke por nominarla. "Creo que ha sido lo fácil y yo la he defendido hasta la muerte aquí porque es compañera mía desde hace muchos años en televisión, yo tengo una fidelidad hacia una compañera con la que me ha llevado bien", explicaba Carmen Alcayde.