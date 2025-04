En el juego de "Arriesgar o besar" le ha tocado a Gerard . En esta ocasión, el vecino de 'Los vecinos de la casa de al lado, el reality exclusivo de mitele PLUS' , ha tenido qu e fingir orgasmos mientras se comía un sándwich . Sthefany, Aida y Claudia no daban crédito a lo que estaba ocurriendo.

Gerard, que ha sido recientemente repescado por la audiencia, parece sentir cierto pudor cuando gime y escucha las risas y los comentarios de Sthefany, Aida y Claudia: "Qué cochino es", "Dale, que te queda poco", "Yo no podría, qué vergüenza", "No puedo, me despollo", "¿En quién piensas?", "Cuando llegues al final tienes que hacer como que has terminado", son algunas de sus reacciones.