Gerard y Mayeli conviven juntos en el trastero de 'Los vecinos de la casa de al lado'

Los dos reconocen que no tienen feeling con Claudia y que no les sale interesarse por ella

No te pierdas 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de Mitele PLUS

Gerard y Mayeli están conviviendo juntos en el trastero de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir en exclusiva en Mitele PLUS. Durante la cena, los dos se sinceraron sobre su relación con su compañera Claudia, con la que no notan feeling.

El exnovio de Alba le reconoció a Mayeli que con ella en el trastero sabe que no se va a aburrir. Y tras este cumplido aprovechó para darle un palito a otra de sus compañeras en el vecindario: "Otra cosa es que me metieran aquí a Claudia, que igual me muero". La novia de Álvaro, entre risas, le contestó: "Te aburres".

Gerard cree que Claudia no es "mala tía", sino todo lo contrario, pero no nota ninguna conexión con ella, por lo que no le sale ni mostrarse cariñoso ni interesarse por su vida. "Me ha pasado con tías, pero rollo de pareja. Incluso en grupos de amigos grandes hay con quien te puedes ir 20 días de viaje, que te lo vas a pasar de p*** madre donde sea o cuando sea. Y hay otros que llevan siendo amigos toda la vida, pero que no está ese feeling. No te irías con él a solas a comer. Pues con Claudia me pasa, no hay feeling".

Mayeli le hace un traje a Claudia

A Mayeli le pasa más o menos lo mismo, pero además hay varias cosas mal de la que fuera su compañera soltera en 'La isla de las tentaciones 8'. Una es que con Sthefany "sea un poco lameculos" y otra es que ha tenido algún encontronazo con ella en los últimos días. "El otro día dijo de Álvaro: 'Yo si quiero me lío con tu novio' o 'Yo si quiero tentar a tu novio... (...) Esto no es 'La isla de las tentaciones', no has venido a tentar. Y luego me dijo: 'Tú estás aquí porque te has acostado con un tío'. Y tú estás aquí por haber sido el intento fallido de un tío", concluyó Mayeli refiriéndose al tonteo que Gerard y Claudia tuvieron en 'La isla de las tentaciones', pero que no llegó a nada.