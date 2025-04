Sthefany vio las imágenes de lo mal que lo ha pasado en el vecindario desde que decidió salvar a Claudia y mandar a Gerard al trastero y en el plato ha roto a llorar. "Siento que en parte le he traicionado. Yo a Claudia le tengo cariño, pero con el tiempo él siempre ha sido un apoyo fuerte. Es verdad que llevaba una semana mal, que no ha tenido inmunidad, que no ha salido de presidente... Todo lo que me quiera decir lo voy a aceptar con un puntito en la boca, que no pasa nada", dijo.