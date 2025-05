Claudia cree que Aída le ha hablado mal, pero ella lo niega

Las dos han mantenido una gran discusión y no han llegado a un entendimiento

Pasan los días y el ambiente se caldea cada vez más en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS. Ahora, las protagonistas de una gran bronca han sido Aída y Claudia ¿El motivo? A Claudia no le gusta nada la manera de hablar que tiene su compañera.

Todo empieza en cuanto Claudia le reprocha a Aída su actitud, y ella se defiende de sus acusaciones: ''Hago la comida, el desayuno, friego, he tenido conversación contigo, no sé...Me lo dices en el momento 'oye, no me hables así'', pero Claudia le dice que ya se lo ha dicho en varias ocasiones: ''Varias veces te he dicho, tía tranquila''.

Pero Aída cree que eso no es cierto: ''No recuerdo yo ni una sola vez. Porque si no luego pasa lo que pasa, yo te lo digo al momento. Da igual. A mí me lo dices al momento porque sij no no sé en qué momento te he podido hablar mal'', y Claudia continúa explicándole que se lo ha dicho ''muchas veces''.

Cansada de su actitud, Aída le dice a Claudia que ''está susceptible'', algo que ella no se toma bien: ''Por qué voy a estar susceptible. Tú a lo mejor le puedes hablar mal a alguien y te digo que le estás hablando mal a todo el mundo'', y Aída ha continuado defendiéndose: ''A mí es lo que me ha parecido, lo digo y fin'', y Claudia no se ha callado: ''Muy bien Aída, sigue así''.