Los vecinos disfrutaron anoche de una fiesta de lo más ardiente en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir en exclusiva en Mitele PLUS . Gabriella , soltera de 'La isla de las tentaciones 8', acudió como invitada y ejerció de maestra de ceremonias en el conocido juego de la nata.

Bea está pasando unos días en el vecindario como ama de llaves y anoche lo dio todo en la fiesta. Cuando iba a empezar el juego, Gerard dijo: "En la boca no, porfa", pidiéndole a Gabriella que no le echara nata en los labios. A lo que Bea respondió: "No vaya a ser que te guste y tengamos un problema".