La gala de este miércoles de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir en exclusiva en Mitele PLUS , ha sido muy dura para Mayeli . La presencia de Álvaro la ha desestabilizado por completo ya que no entiende que él esté molesto porque cree que entre ella y su amigo Gerard hay no solo una amistad, sino también un tonteo, y está muy dolido por ello.

Mayeli asegura que, aunque se acostara con Gerard en una ocasión después de 'La isla de las tentaciones', para ella él es como un hermano. Ya no tiene ningún interés en él más allá de las risas y el buen rollo, pero Álvaro no lo ve igual.

Ahora que está dentro, Tadeo ve muy claro que entre Mayeli y Gerard solo hay amistad y ha intentado convencer a la exsoltera de 'La isla de las tentaciones 8' de que no se desestabilice, ya que está seguro de que en el fondo Álvaro confía en ella. Además, la ha asegurado que está enamorado de ella y que no va a liarse con otras chicas como venganza por el comportamiento de Mayeli.

Mayeli ahora mismo ya no sabe cómo actuar y está pensando en dejar de acercarse y de bromear con Gerard para no ofender más a su novio. No te pierdas cómo sigue toda esta trama en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de Mitele PLUS.