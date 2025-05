Maica Benedicto entró el pasado lunes a 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS . SU llegada al vecindario no sentó muy bien a los vecinos y ha protagonizado desde entonces varios enfrentamientos con ellos, sobre todo con Sthefany.

Anoche, Sthefany y Maica intentaron acercar posturas y la novia de Tadeo le explicó por qué razón estaba tan molesta con ella. Realmente no tenía nada que ver con la ex de 'Gran Hermano', sino que la situación en el vecindario la ha desbordado y tiene los sentimientos a flor de piel.

Desde que comenzó su experiencia en el reality, S thefany ha pasado por momentos complicados . Al principio tenía muchos enfrentamientos con Mayeli (con la que su novio Tadeo había superado todos los límites en 'La isla de las tentaciones 8'), lo que hacía que su amigo Álvaro, el novio de Mayeli, se sintiera siempre en medio de las dos. Al final, para que él no estuviera mal, intentó dejar correr las cosas y enfadarse menos.

Pero la situación acabó de superar a Sthefany cuando Tadeo entró como concursante al programa. "Yo estoy sanando por una parte todo lo que ha pasado, pero cuando intento arreglar las cosas con Mayeli me traen a Tadeo", le explicó a Maica. Y añadió: "Lo meten de concursante y a mí se me fue la olla. Aunque confíe en él, es una situación que me hace crearme paranoias en mi cabeza. Cuando entraste tú yo ya estaba desequilibrada. Salto por cualquier cosa, estoy que parezco una loca", le explicó a Maica.