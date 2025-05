Así ha sido la tensa discusión entre la colaboradora y el concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado'

Alejandra Rubio, a Álvaro, sobre su 'relación' con Mayeli: "Lo que tenéis que hacer es dejar ya esta relación"

No te pierdas 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de Mitele PLUS

La relación de Álvaro y Mayeli está llena de altibajos. Tras la última crisis entre ambos exconcursantes de 'La isla de las tentaciones', Alejandra Rubio opinaba al respecto y acababa envuelta en una tensa discusión con Álvaro. "Lo que tenéis que hacer es dejar ya esta relación", señalaba la hija de Terelu Campos. "Lo siento en el alma, pero no os creo nada", añadía la colaboradora. Mayeli saltaba rápidamente: "Que tú nos creas o no, me da exactamente igual".

Haciendo caso omiso a las palabras de la extentadora, Alejandra Rubio se dirigía a Álvaro: "La relación entre mujeres y hombres existen, no tiene por qué haber una relación", le decía. Álvaro seguía recibiendo opiniones de todo tipo y soltaba una dura reprimenda contra Alejandra Rubio: "Que tu novio se acueste con una mujer y luego haga eso", eran las palabras de Álvaro que provocaban la reacción de Alejandra. "Para empezar, yo no me presto a esto con mi pareja".

"Si yo no me presto a esto con mi pareja, te callas. De mi pareja no hables, te lavas la boca. Yo estoy aquí currando", señalaba una Alejandra Rubio muy encendida. Pero Álvaro no se iba a amedrentar: "Te callas tú".

"Álvaro, no me hagas hablar. Que luego me dices cosas detrás de cámaras. ¿Sabes lo que pasa? Que soy muy buena. Este señor habla mucho detrás de cámaras. Yo no te voy a traicionar porque soy buena persona, pero cualquiera de los que están aquí lo habrían hecho... bájate un puntito conmigo", subrayaba Alejandra Rubio poniendo fin a la tensa discusión de ambos.