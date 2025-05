Mayeli se convierte en la expulsada de 'Los vecinos de la casa de al lado' de esta semana y lo afronta con una sonrisa

Mayeli es la concursante expulsada definitivamente de esta semana. La concursante, que se enfrentaba a esta nominación junto a Maica, ha repasado su convulso e intenso paso por el reality de ‘Los vecinos de la casa de al lado’. Un programa que puedes disfrutar en Mitele Plus.

Con un 49% de votaciones, la ahora ya, exconcursante, asimilaba la expulsión con una sonrisa: “Estoy muy contenta, quería irme ya a casa con mi novio y mi gato. No aguantaba más esta situación y Maica ganadora, por favor”. Tras esto, el presentador felicitaba a Maica y se juntaba con Tadeo en el trastero.

Mayeli, sobre su trayectoria en el concurso: "El trastero va a tener mi nombre, obviamente"

Después de esta ajustada votación, Ibán García le mostraba a Mayeli un repaso por su convulso e intenso concurso. En este tiempo, la tentadora de la última edición de 'La isla de las tentaciones' ha protagonizado una ruptura y reconciliación con Álvaro, y algunos encontronazos con Erika, Claudia y especialmente con Sthefany. Sin embargo, en la gala pudimos presenciar como con la prometida de Tadeo conseguía dejar atrás algunas barreras de su relación.

Tras ver estas imágenes, el presentador le pedía a Mayeli una valoración general de su concurso, a lo que ella comenta que "no lo recordaba. Estoy fatal de la cabeza, me da mucha vergüenza, pero yo me he visto bastante bien. He llegado bastante lejos para haber sido la primera expulsada. El trastero va a tener mi nombre, obviamente, y estoy muy contenta de irme a casa".