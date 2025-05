Tensión sexual entre Gerard y Bea al pasar la noche juntos en el apartamento Sol

No te pierdas nada de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS

Compartir







Gerard y Bea han pasado la noche juntos en la misma cama, y la tensión sexual entre ellos se podía cortar con un cuchillo. Tanto es así que, incluso, el concursante le ha sugerido a la exgranhermana que, en otras circunstancias, no dormirían mucho. Aun así, ha reconocido que está intentando pensar más con la cabeza de arriba que con la de abajo, ya que no quiere liarla más. Menudo está el apartamento Sol en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS.

"Quién me lo iba a decir a mí... En otras circunstancias, dormiríamos poco juntos", son las palabras exactas de Gerard mientras comparte cama con Bea en el apartamento. Bea, en un primer momento, no entiende muy bien qué quiere decir su compañero y él tiene que aclarárselo: "Que no íbamos a dormir", le aclara, a lo que Bea responde con una carcajada.

La tensión sexual entre Gerard y Bea

"Lo que pasa es que aquí paso de rollos", añade Gerard. Acto seguido, se dispone a decirle algo a Bea en voz baja que no escuchamos debido a la intervención de Gabriella, que le pregunta que a qué se refiere con eso de "en otras circunstancias". ¡Menuda interrupción más inoportuna! "No siempre se puede hacer lo que te apetece hacer. Hay veces que hay que hacerle más caso a la de arriba (la cabeza) y menos a la de abajo", le responde Gerard.

Bea se ríe de este último comentario y celebra que actúa así. Tras unos segundos de silencio, Gerard le confiesa a Bea que desea que se quede en el vecindario, pues se encuentra muy a gusto con ella allí.