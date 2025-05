Gerard cree que Barranco tontea con Lucía por interés: "Si no tuviera tantos seguidores no tontearías con ella"

Compartir







Albert Barranco cuenta cómo empezó a hablar con Lucía Sánchez. En ese momento, Gerard le dice a Barranco que cree que, si la gaditana no estuviera tan de moda y tuviera tantos seguidores, no estaría interesado en ella. Él lo niega y piensa que Bea sí que se ha acercado a Gerard por esa razón. Este ha sido uno de los momentazos en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS.

Los suscriptores a mitele PLUS han podido ser testigos de la conversación que han mantenido Gerard y Gerard en el vecindario. Barranco es el primero en dar su opinión. Cree que a Bea "le ha podido interesar meterse en medio" de Gerard y Lucía y que es por eso por lo que hay un acercamiento entre ambos. Gerard no opina así, pues cree que "aunque no hubiera pasado lo de Lucía, yo le hubiera molado a Bea igual".

Gerard opina sobre los sentimientos de Barranco hacia Lucía

Tras esto, Gerard se moja y le dice a Barranco lo que piensa respecto a sus sentimientos con Lucía: "No creo que pienses que Lucía es fea, pero que si Lucía no estuviera en todo esto, igual no le hubieras abierto". En este momento, Barranco se ve en la necesidad de aclarar cómo ha iniciado sus conversaciones de cachondeo con Lucía.

"Es una chavala que quizás, es muy guapa la chica, pero es verdad que si yo voy a una discoteca me acabo fijando en la que tiene unas tetas así y la que tiene un culo así". Gerard insiste: "Yo creo que si no tuviera tanto seguidores y no estuviera de moda, tú no tonterías con ella". Por su parte, Albert niega que sea así.