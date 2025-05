Compartir







Mayeli ha vivido una gala de 'Los vecinos de la casa de al lado' muy movidita. Y es que la extentadora de 'La isla de las tentaciones' ha desvelado una información que afecta directamente a Érika: "Ahora vas a ver cómo se te caían las bragas para acostarte con mi novio". Y es que Mayeli le ha echado en cara a Érika que diga que no le gusta Álvaro, su novio, cuando hay un audio que no dice precisamente eso...

Esto dice el audio que le envió Érika a un amigo de Álvaro invitando a este a su hotel el día que se liaron: "Gordi, no tengo ganas de fiesta. Dile a Álvaro que si se quiere venir a dormir que se venga. Y si no pues ya está". Esto ha generado un tenso choque entre Érika y Mayeli. Esta última se incendiaba como nunca: "¡Es vergonzoso que te líes con un tío solo por joder a una mujer! ¡Das pena!". Además, le reprochaba que gracias a ella está ahora mismo en 'Los vecinos de la casa de al lado'.

"Álvaro fue el que se me lanzó y el que me dijo de irnos juntos a dormir", argumentaba Érika. No obstante, la invitación continúa: "Yo me voy a desmaquillar y me voy a acostar. Si se quiere venir bien y sino me acuesto. Gordi, si queréis venir nos tomamos algo aquí. Aunque está todo cerrado, o sea que no nos vigila nadie".

Érika señalaba que está soltera y que puede hacer lo que quiera, recordando una y otra vez que fue Álvaro quien se lanzó: "Álvaro se lio conmigo después de decirle a su amigo toda la noche que vaya pibón con el que se lio de 'La isla de las tentaciones'".