Ana Carrillo 21 MAY 2025 - 21:15h.

Alba Rodríguez ha revelado qué espera de su exnovio, Gerard Arias, cuando acabe su paso por el vecindario

Alba Rodríguez regresó al plató de 'Los vecinos de la casa de al lado' para ser colaboradora tras su expulsión disciplinaria y dejó claro que ha olvidado totalmente a su exnovio, Gerard Arias, que sigue siendo concursante del reality y que está ya en otra página de su vida porque está conociendo a un chico llamado Fran Zafra, que es exnovio de Ana Nicolás, también exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Sin embargo, muchos de sus seguidores tienen dudas acerca de su situación con Gerard y de lo que espera de él cuando acabe su paso por el vecindario. Ante las dudas, la examiga de Bayan Al Masri ha decidido explicar que ya no desea retomar la relación amorosa con el hombre con el que compartió dos años de su vida: "El sentimiento de querer tiene para mí un significado bastante importante: no le quiero, le tengo cariño por lo que hemos vivido como pareja antes de la isla".

"No volvería con él nunca, porque no quiero estar con una persona que, aunque esté soltero y está en todo su derecho no es exclusivo y le vale cualquier mujer y eso dice mucho de sus valores", ha asegurado Alba, que cree que, además de estas razones, al ya no existir "confianza ni sentimiento" no tiene sentido que intenten retomar su noviazgo.

También ha añadido que cuando salga del vecindario su relación va a ser "totalmente nula": "Me parece innecesario llevarme con mi expareja. Lo único que espero cuando él salga es que me respete y me deje tranquilidad y que no vuelva a llamarme. Por lo demás no le deseo ningún mal y espero que sea feliz con cualquier mujer que se le presente por delante (aunque de momento se ve feliz con todas)".