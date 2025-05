Andrea Arpal presume del detalle que Joel Benedicto ha tenido con ella en su reencuentro

Ana Carrillo 22 MAY 2025 - 19:00h.

Andrea reflexiona sobre su concurso después de ser expulsada definitivamente: “He intentado ser yo misma”

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha mostrado el detalle de su novio, Joel Benedicto, en su reencuentro

Compartir







Los espectadores de 'Los vecinos de la casa de al lado' han decidido que la concursante expulsada de la semana sea Andrea Arpal, que antes de su salida tuvo una discusión en plató con Mayeli Díaz y antes de abandonar definitivamente el vecindario aseguró que había intentado mostrarse tal y como es para que la conocieran mejor después de haber saltado a la fama en 'La isla de las tentaciones'.

Tras tres semanas sin poder utilizar el móvil ni acceder a las redes sociales, la catalana ha regresado a Instagram donde le ha agradecido a sus seguidores que hayan estado apoyándola y que sigan ahí, con ganas de seguir acompañándola en su aventura como creadora de contenido, que retoma ahora que su paso por el reality de Mitele ha llegado a su fin.

PUEDE INTERESARTE Adara Molinero, preocupada por Maica Benedicto y su relación con Albert Barranco

"Mi intención siempre fue mostrarme tal y como soy, sin forzar nada, para que me conocierais un poquito más. Soy una persona tranquila, que no busca conflictos, y sabía perfectamente que por ello, no se me podría ver tanto, pero me siento feliz y orgullosa de mi paso por allí. Me llevo grandes recuerdos y, sobre todo, a mis compañeros, con los que compartí mucho. Y por supuesto, gracias a vosotros por todo el apoyo. De verdad, lo valoro muchísimo", ha comentado Andrea en su primer post en Instagram tras recuperar el móvil.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En sus stories se ha centrado en mostrarle a su comunidad su felicidad por reencontrarse con su novio, Joel Benedicto, al que le ha prometido que no se van a volver a separar. Ha subido dos vídeo en los que aparecen besándose y mostrándose muy cariñosos, algo que no acostumbran a hacer, para subrayar lo felices que están por estar juntos de nuevo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Además, la amiga de Alba Rodríguez ha presumido del detalle que le ha llevado su pareja a la estación: un té matcha. "Quien me ha seguido durante el programa sabe las ganas que tenía de beberme un matcha", ha comentado, visiblemente contenta por el gesto de su chico.