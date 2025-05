Mayeli responde a todas las críticas y tiene un fuerte enfrentamiento con Bayan y Andrea

Mayeli se enfrenta a Andrea tras salir de la casa: “No has tenido narices de decirme nada a la cara”

Mayeli dejó muchos frentes abiertos en el vecindario y ha regresado al programa para poner a cada uno en su lugar. Después de descubrir todas las críticas que los vecinos han hecho sobre ella en su ausencia, Mayeli responde y tiene un fuerte enfrentamiento con Bayan y Andrea.

“Yo no voy al sol que más caliente, si fuera así, no me hablaría con Maica porque es la que me ha echado… Me he hecho amiga de Maica porque me parece una tía muy peculiar y me lo paso muy bien de ella”, ha comenzado defendiéndose Mayeli ante los nuevos ataques de Bayan en plató, quién se ha defendido con uñas y dientes, y le ha dejado claro que ella si algo tiene, es que lo dice todo a la cara y falsa no es “lo que pasa es que no quiero faltarte al respeto porque tú me calientas muchísimo”.

Le ha acusado de ir de amiguita de Maica, pero que a la mínima se había vuelto a reír de ella “te reíste de su dolor y de sus cuernos”. Mayeli le ha explicado que ella jamás ha ido de amiguita de Sthefany porque para empezar “yo he sido el cuerno de ella… qué amiga ni que amiga, hemos tenido cordialidad”.

Ante las acusaciones de sobre actuada y falsa de Andrea, Mayeli le ha dejado claro que ella era “una payasa tal cuál” y le ha dejado claro que jamás ha dicho nada malo de ella, que la tenía por una señora educada, pero que le había decepcionado porque delante de ella no tenía nada narices a decirle nada a la cara y la había puesto por la espalda.