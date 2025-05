Sthefany ha explotado contra el concursante por meterse en su relación: "¡Métete en tu vida!"

No te pierdas 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de Mitele PLUS

Compartir







Tras la discusión entre Tadeo y Sthefany, Albert Barranco ha querido darle a la cubana su punto de vista. Sin embargo, ella no se lo ha tomado nada bien, lo que ha provocado un fuerte enfrentamiento entre ellos. Barranco le ha dicho a su compañera que su relación estaba rota, mientras que Sthefany le ha atacado llamándolo mujeriego.

"Yo no podría tener una novia como tú en la vida", aseguraba Barranco, teniendo claro que una relación como la que tiene con Tadeo "no la tendría ni loco". Sthefany, por su parte, le lanzaba su reprimenda: "No podría tener un golfo como tú en la vida". Lo que está claro es que ambos son muy diferentes y la discusión que mantenían no nos hacía pensar lo contrario.

"Yo no estaría con un tío como tú", decía, de nuevo Sthefany, algo que era corroborado por Barranco, puesto que -como le había dicho ya anteriormente- siente lo mismo con ella. "Me la pela tu opinión", decía Sthefany, que se iba calentando cada vez más hasta decirle en cierto punto de la conversación que la única mierda que hay en el vecindario es él.

Sthefany explota ante Barranco

Además, Barranco ha dejado claro en más de una ocasión que él siempre respeta a sus parejas y ha repetido de nuevo que, soltero, puede "golfear lo que quiera". "Lo mejor que podéis hacer es separaros, porque va fatal vuestra relación", ha señalado Barranco. Sthefany acababa explotando: "¡Ya vale! ¡Qué te importa a ti! ¡Métete en tu vida!", le decía a un Barranco que le señalaba que fuera "a llorar a la lloraría": "¡Te duele que te digan la verdad!", exclamaba el concursante.