Barranco y Maica se gustan. Y eso se nota, como hemos podido ver durante la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado' emitida en mitele PLUS solo para suscriptores. No obstante, una noche de pasión de Barranco y Andrea La Palace -cuando esta entró al vecindario- ha provocado que Maica se enfríe un poco más. No obstante, todavía existe feeling entre ellos y una sincera conversación que han mantenido este lunes, sumado a un beso robado de Barranco a Maica, nos hace pensar que todavía tienen los dos mucho que hablar.

Y es que Barranco ha dicho en más de una ocasión que si ha hecho eso es porque está "soltero". "Yo tengo sentimientos, no como tú", es el dardo que le ha lazado Maica al concursante. Iban le ha preguntado a Barranco si ha llegado a sentir algo y este respondía que "no quererla como a una pareja, pero sí siente atracción". Además, ha reconocido que es consciente de que a veces "mete la pata". En ese momento, Iban García les ha pedido a los dos que se vayan al centro del plató para que se sinceren mirándose fijamente a los ojos.

En primer lugar, Barranco le ha dicho a Maica que "no ha venido al vecindario a venderle la moto a nadie": "Me siento muy a gusto contigo porque eres una persona que antes no había conocido. Te quiero seguir conociendo". Maica, por su parte, le ha pedido que se lo demuestre y se deje tanto de palabras. A su vez, ha confesado que cuando le vio "se ilusionó": "Al ver que eres igual con todas se me ha bajado todo".

El 'beso' entre Maica y Barranco

Pero Barranco no tira la toalla ante estas palabras de la modelo: "No pasa nada, soy un escalador. Voy a subir...". Tras este mensaje motivador por parte de Barranco que nos da una pista de que va a intentar demostrar a Maica cosas que todavía no le ha demostrado, Barranco le ha robado un beso a Maica en pleno directo. "Mi gloss ha hecho de barrera", ha bromeado Maica, esbozando una ligera sonrisa.