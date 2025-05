Sthefany estalla en el chat vecinal tras analizar las reacciones de Tadeo en plató

Maica aconseja a Tadeo sobre su relación con Sthefany: “Hay límites que no se pueden pasar”

'Los vecinos de la casa de al lado', reality exclusivo de Mitele Plus, vive otro tensísimo momento entre Sthefany y Tadeo. La pareja vuelve a tener una discusión tras una respuesta de ella a una pregunta del chat vecinal: ¿Consideras de verdad que Tadeo está enamorado de Maica? Dinos que diferencia hay entre ellos y tu relación con Gerard.

Al escuchar la pregunta, la concursante quedaba algo extrañada y responde que "no, no creo que esté enamorado de ella. Creo que tienen una relación de amistad y convivencia". Sin embargo, la pareja de Tadeo no dudaba en reprocharle ciertas actitudes que sí le molestan: "pero cuando veo que mi pareja se posiciona en el lugar de los demás y si me siento mal hacia una cosa y me juzga...".

Sthefany recrimina a Tadeo: "Ahora sí te explicas, pero en plató no sabes aclararte"

Por otro lado, la exconcursante de 'LIDLT' pone un ejemplo para que el vecindario comprenda mejor lo que le ocurre: "El otro día que vino la otra chica aquí, y que no la conocía de nada; lo primero que hizo fue cogerla del cuello y ponerle el pie encima. Esto me parece feo y se lo comuniqué a mi pareja".

Además, Sthefy asegura que "él se enfadó conmigo y yo hice un comentario feo después. Y otro día Barranco echa agua a Maica en el pecho, ella se enfada, y Tadeo ve normal su reacción y la mía no." Tras esto, los concursantes aclaran que esta historia no ocurrió así.

Tadeo, ante las palabras de su novia, no ha dudado en decirle a su pareja que "no fue así, yo no he dicho que yo entienda a Maica por el hecho de que él le eche agua", y Sthefy decide interrumpirle: "Ahora sí te explicas, pero en plató no sabes aclararte. Por una vez dame mi lugar o dime algo. En plató cuando han dicho que me has puesto los cuernos, ¿Por qué no dices que es mentira? Díselo a la gente". Por último, Tadeo explica: "A quién le tengo que decir las cosas es a ti, a mi no me importa la gente".