Así ha sido la noche de pasión de Gerard Arias y Bea Retamal

Tras varias semanas de un tonteo intenso entre Gerard Arias y Bea Retamal, el concursante y la ama de llaves han dado, finalmente, rienda suelta a su pasión bajo las sábanas. Durante la gala, descubrimos como ha sido su noche de pasión de la valenciana y el manchego.

Los vecinos aprovecharon la última noche de Bea Retamal en el vecindario para dar rienda suelta a una pasión que llevaban muchos días conteniendo. La cosa comenzó como un juego bajo el edredón y terminó con Sthefany pidiéndoles que se dieran prisita que quería dormir.

Gerard quedó fascinado por los encantos de la valenciana y ha dejado claro que repetiría una y otra vez. Ella no se ha mojado dentro de la casa, pero sí le dijo a su madre que iba a tardar unos cuantos días en encender el móvil para que no la regañara y no pudo contener la risa cuando Gerard le lanzó un mensaje a su posible futura suegra.

Los jóvenes se despidieron de una forma muy tierna tras su noche de amor y Gerard le prometía a Bea que iba a pensar mucho en ella en ‘Los vecinos de la casa de al lado’.