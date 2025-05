Descubre cómo reacciona Albert Barranco ante la crisis de Maica y sus descalificativos ¡Dale al play!

Durante la gala, Maica ha visto las imágenes de la noche de pasión entre Barranco y Andrea La Palace. Tras visualizarlas, la ex gran hermana ha explotado contra el exparticipante de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, acusándolo de no haber tenido nada de empatía hacia ella.

“Es un cucaracho” ha exclamado Maica cuando Érika le ha confirmado que se había acostado con Andrea La Palace. La joven no entendía porque no paraba de decirle que hacían una pareja estupenda y que la quería conocer y luego hacía esas cosas, y ha llegado a tener casi una crisis de ansiedad.

Al ver las imágenes de lo sucedido en el plató, Albert Barranco se ha defendido asegurando que él es transparente y que no había engañado a nadie “yo le dije que iba a seguir conociendo a las chicas que entraran, ella me dijo que entonces no quería seguir conociéndome, pero ha seguido conociéndome, yo no tengo la culpa”.

Maica ha pedido la palabra muy enfadada y le ha explicado que ella no sabía cuál era su definición de conocer a la gente “no sabía que para ti conocer a las chicas era acostarte con ellas”. Albert estaba muy tranquilo y ha sonreído cuando Marta Peñate le ha dicho que no estaba acostumbrado a conocer a chicas como Maica que no se acostaban con él el mismo día.

Manuel ha querido romper una lanza por Albert y le ha recordado a Maica que a ella le ha gustado un chico diferente en cada concurso que había estado, pero ella no ha entrado al trapo porque está cansada de que “los golfos se apoyen entre sí, dos tetas tiran más que dos carretas”.