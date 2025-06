Maica reacciona con mucha tensión a las duras palabras de Gerard

Gerard se acuerda de Bea antes de dormir: "Me falta mi Bea"

Gerard tiene claro que el objetivo de Mayeli desde que volvió al vecindario como repescada del concurso ha sido dividir a Maica de Sthefany. Cree de hecho que lo ha conseguido como podemos ver en el vídeo suerior a este artículo. "¿Desde que pasó todo eso el objetivo lo ha conseguido, o no?", le cuestiona a sus compañeros.

Gabriella, al escuchar al de Tomelloso, ha reaccionado apoyando a Maica. "Tiene personalidad y no se separa de nadie", decía refiriéndose a la murciana. Sin embargo, una de las dos protegonistas de la teoría de Gerard, Sthefany, le da la razón al bombero porque creee que sí que se ha producido ese cambio en la relación de ambas. "No hablas conmigo como antes", le trasladaba a Maica.

Maica entra en tensión: "No me está gustando un pelo"

"No es que me haya distanciado", respondía la otra. Gerard, al escucharla, le decía tajante: "Ahora le dices 'hola y adiós' nada más". Maica está convencida de que en realidad, lo que sucede en 'Los vecinos de la casa de al lado' es que hay "dos grupos". Pero Gerard no cree lo mismo. "Yo quiero estar con todo el mundo", le lanzaba.

"El otro día en las fiestas hablamos y considero que estamos hablando igual que siempre", asegura Maica, que empezaba a ponerse bastante tensa. "No digáis que me que me he alejado de vostros ahora. No sé si es estrategia, pero no me está gustando un pelo", compartía. La cubana respondía que en ningún momento se trata de un plan premeditado. Mientras, el manchego señalaba que lo único que ha hecho ha sido dar su "punto de vista" sobre lo que veía. "Se ha distanciado y se ve", apostillaba.